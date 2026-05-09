"Не можем как Россия". На Западе забили тревогу из-за угрозы США

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США не могут защитить себя от экономических войн, как это сделала Россия, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала.
"США не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов. Мы не производим достаточно за год, чтобы покрыть проценты, не говоря уже о самом долге. <…> Это приведет к проблемам. <…> И если в Персидском заливе снова начнутся военные действия, экономические последствия будут огромными — рецессия в США наступит почти сразу. <…> И весь остальной мир это видит, он понимает уязвимость США. <…> Это слабое место Америки", — отметил он.
При этом Хо подчеркнул, что США практически беззащитны перед экономическими угрозами извне.
"США не смогут изолировать свою экономику — это просто невозможно. Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войны", — объяснил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
