Рейтинг@Mail.ru
"Не можем как Россия". На Западе забили тревогу из-за угрозы США - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 09.05.2026 (обновлено: 04:26 09.05.2026)
"Не можем как Россия". На Западе забили тревогу из-за угрозы США

Аналитик Хо: США не могут защититься от экономических войн, как Россия

© РИА Новости / Вера Монахова | Перейти в медиабанкПразднование Дня независимости США
Празднование Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Вера Монахова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что США не могут защитить себя от экономических войн, как это сделала Россия.
  • Хо подчеркнул, что США практически беззащитны перед экономическими угрозами извне и не смогут изолировать свою экономику.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. США не могут защитить себя от экономических войн, как это сделала Россия, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала.
"США не могут справиться даже с расходами по обслуживанию долгов. Мы не производим достаточно за год, чтобы покрыть проценты, не говоря уже о самом долге. <…> Это приведет к проблемам. <…> И если в Персидском заливе снова начнутся военные действия, экономические последствия будут огромными — рецессия в США наступит почти сразу. <…> И весь остальной мир это видит, он понимает уязвимость США. <…> Это слабое место Америки", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Москва протянула Вашингтону руку помощи
30 апреля, 13:31
При этом Хо подчеркнул, что США практически беззащитны перед экономическими угрозами извне.
"США не смогут изолировать свою экономику — это просто невозможно. Мы ничего не производим, мы не можем быть самодостаточными, правда? Мы не сможем перестроиться и реформироваться так, как это сделала Россия, чтобы защититься от экономической войны", — объяснил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00
 
В миреСШАРоссияПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала