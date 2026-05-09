США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

03:49 09.05.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is — Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.
  • В ходе удара были убиты двое человек, один выжил.
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
"Восьмого мая, по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Как утверждает SOUTHCOM, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.
"В ходе удара были убиты двое наркотеррористов мужского пола, один человек выжил", - заявило командование.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
