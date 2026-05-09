Бойцы "Днепра" с помощью листовок призвали солдат ВСУ сдаться
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 09.05.2026
Бойцы "Днепра" с помощью листовок призвали солдат ВСУ сдаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы российской группировки «Днепр» с помощью дронов разбросали над позициями ВСУ листовки с призывами сложить оружие.
  • Листовки были подготовлены ко Дню Победы и посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В листовках содержится призыв сложить оружие и вернуться домой, а также упоминается о продвижении российских войск и блокировании контратак противника.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Днепр" в преддверии Дня Победы с помощью дронов забросали украинских солдат на херсонском направлении листовками с призывами сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели на Херсонском направлении серию гуманитарных и памятных акций, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии священного праздника российские бойцы обратились к солдатам противника, удерживающим позиции на правом берегу Днепра, с призывом сложить оружие, а также отдали дань уважения подвигу советских воинов-освободителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские бойцы с помощью дронов разбросали над позициями ВСУ специально подготовленные листовки.
"Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой", - приводит Минобороны текст листовок.
В них также говорится о неуклонном продвижении российских войск и блокировании любых попыток контратак противника. Текст листовок, как рассказали в МО РФ, ясно дает понять украинским солдатам, что в условиях превосходства ВС РФ единственным способом сохранить свою жизнь для них остается добровольная сдача в плен.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
