Бойцы "Днепра" с помощью листовок призвали солдат ВСУ сдаться

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Днепр" в преддверии Дня Победы с помощью дронов забросали украинских солдат на херсонском направлении листовками с призывами сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели на Херсонском направлении серию гуманитарных и памятных акций, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии священного праздника российские бойцы обратились к солдатам противника, удерживающим позиции на правом берегу Днепра, с призывом сложить оружие, а также отдали дань уважения подвигу советских воинов-освободителей", - говорится в сообщении.