11:10 09.05.2026 (обновлено: 11:37 09.05.2026)
В Австралии состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Сиднее прошло традиционное шествие «Бессмертного полка»

© Фото : Russian Embassy in Australia/TelegramШествие "Бессмертного полка" в Сиднее
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сиднее состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка».
  • В акции приняли участие сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее и другие граждане России.
  • Посольство РФ в Австралии сообщает, что акция «Бессмертный полк» пройдет и в других городах страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" состоялось в Сиднее, сообщает посольство России в Австралии.
"Девятого мая в Сиднее состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что портреты своих родных пронесли сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее и другие граждане России.
"Сегодня "Бессмертный полк" шагает по всему миру. Отрадно, что на далеком Зеленом континенте многие наши граждане собрались, чтобы почтить память героев", - заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков, слова которого приводит диппредставительство.
Дипломат выражает благодарность ветеранам, труженикам тыла, храбрым партизанам - "всем, кто ковал и принес нам Великую Победу".
Посольство отмечает, что акция "Бессмертный полк" пройдет и в других городах Австралии - Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене и Перте.
