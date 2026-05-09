В Австралии состоялось шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" состоялось в Сиднее, сообщает посольство России в Австралии.
"Девятого мая в Сиднее состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что портреты своих родных пронесли сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее и другие граждане России.
"Сегодня "Бессмертный полк" шагает по всему миру. Отрадно, что на далеком Зеленом континенте многие наши граждане собрались, чтобы почтить память героев", - заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков, слова которого приводит диппредставительство.
Дипломат выражает благодарность ветеранам, труженикам тыла, храбрым партизанам - "всем, кто ковал и принес нам Великую Победу".
