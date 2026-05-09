Краткий пересказ от РИА ИИ В Сербии установили личности 21 погибшего в 1944 году красноармейца в рамках проекта "Возвращение лиц".

Среди похороненных в Сусеке воинов-освободителей — 12 русских, шесть украинцев, казах, молдаванин и осетин; установлены подробные данные о бойцах.

Проект "Возвращение лиц" начат в 2025 году в честь 80-летия Победы над нацистской Германией и продолжается при содействии Национального центра исторической памяти при президенте России.

БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Личные данные 21 красноармейца, погибшего на северо-западе Сербии на ключевом для освобождения Югославии фронте в 1944 году, установлены в рамках проекта "Возвращение лиц", сообщила РИА Новости военный генеалог Дарья Виноградова.

"На кладбище в Сусеке находятся госпитальные захоронения красноармейцев, раненных в боях и умерших от ран с 2 по 8 декабря 1944 года. Они воевали в составе 52-й и 223-й стрелковых дивизий 3-го Украинского фронта. В семи могилах, пяти братских и двух одиночных, покоится 21 боец: лейтенант, два сержанта, ефрейтор и 17 рядовых", — рассказала Виноградова и добавила, что в ближайшее время информация дополнится фотографиями четырех военнослужащих.

Историк указала, что Победу над фашизмом принесли усилия многонационального советского народа, среди похороненных в Сусеке воинов-освободителей 12 русских, шесть украинцев, казах, молдаванин и осетин. Установлены фамилия, имя, отчество, год и место рождения, партийность, дата и место призыва в армию, воинская часть, звание, должность, наличие или отсутствие наград, дата смерти и адрес семьи. Данные бойцов она передала посольству России Сербии для дальнейшей работы по устройству мемориала.

"В 2025 году, в честь 80-летия Победы над нацистской Германией , нами начат общесербский проект "Возвращение лиц". Мы продолжаем и развиваем работу при содействии Национального центра исторической памяти при президенте России и его руководителя Елены Малышевой . С Российским центром науки и культуры "Русский дом" в Белграде с 2021 года удалось организовать и провести девять мемориальных мероприятий в четырех городах Сербии: Врбас, Инджия, Ниш, Парачин и пяти селах: Доня-Каменица, Руски-Крстур, Стара-Бингула, Старчево, Трупале", — отметила Виноградова.

Она подчеркнула, что работа по установлению судеб солдат и офицеров Красной армии, погибших на территории бывшей Югославии, продолжается. За последний год в российских военных архивах исследована информация по 15 воинским мемориалам на территории Сербии, из них материалы по семи населенным пунктам готовы для проведения мемориальных мероприятий осенью этого года.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за город участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито