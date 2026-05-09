В Самаре прошел военный парад в честь Дня Победы
14:38 09.05.2026
© Фото : Фото предоставлено правительством Самарской области — Зрители военного парада в честь Дня Победы в Самаре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре прошел торжественный военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде приняли участие более 1300 человек, включая военнослужащих, представителей силовых ведомств, ветеранов и жителей региона.
  • Губернатор Самарской области отметил вклад региона в победу над врагом и подчеркнул сплоченность советских людей как одну из слагаемых Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в субботу на площади Куйбышева в Самаре, в нем приняли участие более 1,3 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"В мероприятии приняли участие более 1300 человек в составе 19 парадных расчетов, включая военнослужащих 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, представителей силовых ведомств, военно-учебных центров, кадетских и общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей и гостей региона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Прохождение расчетов началось с выноса флага РФ и знамени Победы - официальной копии боевого полотнища, водруженного над Рейхстагом в мае 1945 года. По площади Куйбышева торжественным маршем прошли парадные расчеты мотострелковых соединений ЦВО, военнослужащие-женщины, подразделения МЧС, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, а также Волжского войскового казачьего общества. В составе расчетов также прошли участники боевых действий, военнослужащие, награжденные орденами и медалями, Герои России.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем выступлении отметил, что слагаемыми Победы в Великой Отечественной войне стали сплоченность советских людей, их любовь к Родине и готовность к самопожертвованию во имя свободы.
"Наша область, где в дружбе и согласии веками проживали представители разных национальностей, внесла неоценимый вклад в разгром врага. Более полумиллиона куйбышевцев ушли на фронт, многие из них отдали жизнь, борясь за Родину", - сказал глава региона.
КуйбышевРоссияСамараВячеслав ФедорищевЦентральный военный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)День Победы — 2026
 
 
