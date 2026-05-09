В Улан-Удэ прошел праздничный салют в честь Победы

УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прошел в Улан-Удэ в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в центре Улан-Удэ оживленно, сотни горожан собрались, чтобы посмотреть праздничный салют, который начался ровно в 22.00 (17.00 мск). Артиллеристы дали около 20 залпов.
В честь Дня Победы в субботу в Улан-Удэ прошло большое количество праздничных мероприятий: акции "Бессмертный автополк", "Трамвай Победы", митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, тематические выставки.
Утром 9 мая на Площади Советов прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек. Также в честь праздника в столице республики прозвучал полуденный выстрел, право произвести который было предоставлено ветерану труда, отцу участника СВО Сергею Варавину.