В Улан-Удэ прошел праздничный салют в честь Победы

УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прошел в Улан-Удэ в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

В честь Дня Победы в субботу в Улан-Удэ прошло большое количество праздничных мероприятий: акции "Бессмертный автополк", "Трамвай Победы", митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, тематические выставки.

Утром 9 мая на Площади Советов прошел военный парад, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек. Также в честь праздника в столице республики прозвучал полуденный выстрел, право произвести который было предоставлено ветерану труда, отцу участника СВО Сергею Варавину.