Безруков сравнил противостояние России и Европы с временами ВОВ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков сравнил противостояние стран Европы и НАТО с Россией с временами Великой Отечественной войны, отметив, что на нынешнем поколении лежит большая ответственность за сохранение исторической правды.

МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр объединились в праздновании Дня победы на Тверском бульваре, праздничный концерт "Путь к Победе" проходит на ступенях столичного театра в субботу.

"Становится страшно, когда ты понимаешь, что в наше время все повторяется: вся Европа , все страны НАТО против России , как в те же самые времена. И возникает дежавю, когда черное становится белым, а белое они рисуют черным, как в кривом зеркале, словно живут в королевстве кривых зеркал. И на нас, тем более, лежит ответственность за сохранение памяти о героях, которые спасли весь мир", - сказал Безруков

Артист подчеркнул, что все люди, воспитанные в СССР и современной России, не приемлют ненависти и зла по отношению друг к другу и продолжат бороться за мир во всем мире.

"Мы прекрасно понимаем, что в наше время у кого-то память очень короткая. Очень жаль, ведь наши деды и прадеды приближали долгожданную Победу как могли, и одержали ее ценой собственных жизней. Мы всегда знали в советское время и сейчас, что боремся за мир во всем мире. Я так воспитан, все советские люди и молодое поколение так воспитаны: против фашизма, против коричневой чумы и за мир во всем мире", - добавил он.

Безруков отметил, что сплоченность народа в годы Великой Отечественной войны у молодого поколения, объединившего усилия и на фронте, и в тылу, присутствует в той же мере.