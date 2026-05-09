Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 09.05.2026
Безруков сравнил противостояние России и Европы с временами ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безруков сравнил противостояние стран Европы и НАТО с Россией с временами Великой Отечественной войны.
  • Он подчеркнул, что на нынешнем поколении лежит большая ответственность за сохранение исторической правды.
  • Артист отметил, что сплоченность народа в годы Великой Отечественной войны присутствует в той же мере у молодого поколения.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков сравнил противостояние стран Европы и НАТО с Россией с временами Великой Отечественной войны, отметив, что на нынешнем поколении лежит большая ответственность за сохранение исторической правды.
МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр объединились в праздновании Дня победы на Тверском бульваре, праздничный концерт "Путь к Победе" проходит на ступенях столичного театра в субботу.
"Становится страшно, когда ты понимаешь, что в наше время все повторяется: вся Европа, все страны НАТО против России, как в те же самые времена. И возникает дежавю, когда черное становится белым, а белое они рисуют черным, как в кривом зеркале, словно живут в королевстве кривых зеркал. И на нас, тем более, лежит ответственность за сохранение памяти о героях, которые спасли весь мир", - сказал Безруков.
Артист подчеркнул, что все люди, воспитанные в СССР и современной России, не приемлют ненависти и зла по отношению друг к другу и продолжат бороться за мир во всем мире.
"Мы прекрасно понимаем, что в наше время у кого-то память очень короткая. Очень жаль, ведь наши деды и прадеды приближали долгожданную Победу как могли, и одержали ее ценой собственных жизней. Мы всегда знали в советское время и сейчас, что боремся за мир во всем мире. Я так воспитан, все советские люди и молодое поколение так воспитаны: против фашизма, против коричневой чумы и за мир во всем мире", - добавил он.
Безруков отметил, что сплоченность народа в годы Великой Отечественной войны у молодого поколения, объединившего усилия и на фронте, и в тылу, присутствует в той же мере.
"Мы обязаны помнить и праздновать этот день несмотря ни на что, вопреки всем праздновать этот светлый святой праздник, пусть и с горечью в сердце, с сединой на висках и со слезами на глазах, почтить память всех воинов, погибших за Отечество. Сегодня, к сожалению, то же самое. Но мы всем народом будем сегодня вспоминать воинов, которые сейчас тоже отдают свои жизни на фронте. Ситуация такая же, но тем крепче должна стать наша память", - заключил артист.
