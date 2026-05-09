Рейтинг@Mail.ru
"Полный разрыв": на Западе поразились шагу против России - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 09.05.2026 (обновлено: 18:59 09.05.2026)
"Полный разрыв": на Западе поразились шагу против России

Бекки указал на серьезный разлад в Италии между народом и властью по вопросу РФ

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Италии наблюдается расхождение между мнением граждан и официальной линией правительства по вопросу российско-украинского конфликта.
  • Большинство итальянцев критически относятся к санкциям против России, считая, что корни конфликта уходят в 2014 год.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Италии наблюдается глубокое расхождение между мнением граждан и официальной линией правительства по вопросу российско-украинского конфликта, обратил внимание профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"Большинство итальянцев критически относятся к санкциям против России и считают, что корни конфликта уходят в 2014 год. Однако правительство и оппозиция продолжают поддерживать киевский режим", — отметил он.
Волонтер с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Начинается трагедия": депутат Рады выступил с заявлением к 9 Мая
Вчера, 16:29
По словам профессора, в Италии наблюдается "полный разрыв между волей народа и решениями политиков".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Европе не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Боец в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"В этот период". На Западе высказались о перемирии России и Украины
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияИталияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала