Посол России в Британии возложил венок к Советскому военному мемориалу

15:10 09.05.2026 (обновлено: 15:38 09.05.2026)
Посол России в Британии Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу

Посол России в Великобритании Андрей Келин во время поздравления по случаю Дня Победы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Великобритании Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея.
  • В этом году в Великобритании проводится гораздо больше мероприятий, посвященных Дню Победы, чем в прошлом.
  • Сотрудники российского посольства посетили все 18 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, восстановили памятники и организовали церемонии памяти.
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии также приняли сотрудники посольства, послы стран СНГ, представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании и британских общественных объединений.
После церемонии Келин обратил внимание на большое число мероприятий, посвященных Дню Победы, которые в этом году проводятся по всей Великобритании, и на возрождение этого праздника на британской земле.
"В этом году проводится гораздо больше мероприятий, чем в прошлом. Сотрудники посольства посетили все 18 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, восстановили памятники и организовали церемонии памяти. Сегодня проводится автопробег в районе Ковентри", - сказал Келин.
По его словам, в этом году некоторые мероприятия проводятся впервые. В частности, жители шотландского Эрдри просматривают альбом, который в 1942-м году женщины города через Советское Посольство в Лондоне отправили со словами поддержки женщинам Ленинграда. Тем временем в Лондонском музее "Собрание Уоллеса" проходит выставка про союзничество с СССР в годы войны.
"Это возрождается, происходит много новых интересных мероприятий. Наблюдается гораздо больше участников, чем в прошлые годы", - подчеркнул посол.
Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.
