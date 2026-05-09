Посол России в Британии возложил венок к Советскому военному мемориалу

Посол России в Великобритании Андрей Келин во время поздравления по случаю Дня Победы. Архивное фото

Посол России в Великобритании Андрей Келин во время поздравления по случаю Дня Победы

© Фото : посольство России в Великобритании Посол России в Великобритании Андрей Келин во время поздравления по случаю Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Великобритании Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея.

В этом году в Великобритании проводится гораздо больше мероприятий, посвященных Дню Победы, чем в прошлом.

Сотрудники российского посольства посетили все 18 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, восстановили памятники и организовали церемонии памяти.

ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин возложил венок к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии также приняли сотрудники посольства, послы стран СНГ , представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании и британских общественных объединений.

После церемонии Келин обратил внимание на большое число мероприятий, посвященных Дню Победы, которые в этом году проводятся по всей Великобритании, и на возрождение этого праздника на британской земле.

"В этом году проводится гораздо больше мероприятий, чем в прошлом. Сотрудники посольства посетили все 18 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, восстановили памятники и организовали церемонии памяти. Сегодня проводится автопробег в районе Ковентри", - сказал Келин.

По его словам, в этом году некоторые мероприятия проводятся впервые. В частности, жители шотландского Эрдри просматривают альбом, который в 1942-м году женщины города через Советское Посольство в Лондоне отправили со словами поддержки женщинам Ленинграда . Тем временем в Лондонском музее "Собрание Уоллеса" проходит выставка про союзничество с СССР в годы войны.

"Это возрождается, происходит много новых интересных мероприятий. Наблюдается гораздо больше участников, чем в прошлые годы", - подчеркнул посол.