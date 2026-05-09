Путин отметил мужество и жертвенность русского народа в годы ВОВ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мужество и жертвенность русского народа возвышали его над врагом в годы Великой Отечественной войны и укрепляли веру в победу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана", - сказал Путин в ходе парада в честь Дня Победы, говоря о победе в Великой Отечественной войне.
