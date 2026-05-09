Путин рассказал, кого Россия готова видеть в качестве переговорщика от ЕС

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости . Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров", - сказал глава государства журналистам.