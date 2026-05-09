22:17 09.05.2026 (обновлено: 23:20 09.05.2026)
Путин рассказал, кого Россия готова видеть в качестве переговорщика от ЕС

© РИА Новости / POOL
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва готова видеть переговорщиком от ЕС лидера, который не говорил гадости о России, заявил Путин
  • Он подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров", - сказал глава государства журналистам.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией"
