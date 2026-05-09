Россия благодарна премьеру Словакии за визит в Москву, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна премьер-министру Словакии Роберту Фицо за визит в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на трудности с приездом в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Знаю, как и в прошлый раз, были определенные сложности с вашим приездом в Москву. Сейчас вот вы мне только что коротко рассказали, что в этот раз было чуть-чуть полегче, но не важно. А важно то, что вы здесь, и мы вам за это очень благодарны", - сказал Путин в ходе встречи с Фицо.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.