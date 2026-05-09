Рейтинг@Mail.ru
В Россию с начала года въехали более пяти тысяч украинцев - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:51 09.05.2026 (обновлено: 12:28 09.05.2026)
В Россию с начала года въехали более пяти тысяч украинцев

РИА Новости: более 5,6 тысячи украинцев въехали в Россию в первом квартале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлевский сквер в Москве
Вид на Большой Кремлевский сквер в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Большой Кремлевский сквер в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года в Россию въехали более 5,6 тысячи граждан Украины.
  • Около 5,4 тысячи украинцев приехали в Россию с частным визитом, 168 человек — с деловым.
  • Более 5,5 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек — на автомобиле, 22 — пешком.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В первом квартале 2026 года российскую границу пересек 5641 гражданин Украины, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из приехавших в страну украинцев 5393 человека совершали частные визиты.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ
6 мая, 06:33
При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 20 человек прибыли в качестве туристов, а у шести граждан был транзитный проезд. Еще 17 человек приехали учиться, а 35 — на работу. Помимо этого, два украинца оказались в России в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.
Согласно статистике, 5,5 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек — на автомобиле, 22 — в пешем порядке.
В прошлом году в Россию приехали 32 570 украинцев.
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Определено, из каких стран чаще всего приезжают в Россию
8 мая, 02:28
 
ТуризмРоссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала