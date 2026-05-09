В Россию с начала года въехали более пяти тысяч украинцев

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В первом квартале 2026 года российскую границу пересек 5641 гражданин Украины, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из приехавших в страну украинцев 5393 человека совершали частные визиты.
При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 20 человек прибыли в качестве туристов, а у шести граждан был транзитный проезд. Еще 17 человек приехали учиться, а 35 — на работу. Помимо этого, два украинца оказались в России в качестве обслуживающего персонала транспортных средств.
Согласно статистике, 5,5 тысячи прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек — на автомобиле, 22 — в пешем порядке.
В прошлом году в Россию приехали 32 570 украинцев.