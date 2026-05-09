В Риме открыли оливковую рощу, посвященную дружбе России и Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Риме на территории виллы Абамелек, резиденции посла России в Италии, открыли оливковую рощу.
- Она состоит из 30 деревьев и посвящена дружбе двух стран.
РИМ, 9 мая - РИА Новости. Церемония открытия оливковой рощи, посвященной традициям дружбы, мира и сотрудничества между Россией и Италией, прошла на территории резиденции посла РФ в Италии вилле Абамелек, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявил на мероприятии посол в Риме Алексей Парамонов, дипмиссия сделала доброй традицией отмечать годовщины победы над нацизмом в Европе позитивными, добрыми жестами, которые оставляют свой след в ландшафте виллы. В прошлом году в этом же парке была открыта аллея памяти, ведущая к будущему монументу борцам с нацизмом в 20-21 веках.
"Мы даем старт, как сейчас говорят, win-win проекту. Российская сторона предоставила идею и землю, а итальянская сторона - 50-летние саженцы оливы. Уверен, через пару лет дело пойдет и мы сможем обогатить наш дипломатический и кулинарный рацион оливками и маслами made in Villa Abamelek", - заявил Парамонов.
По его словам, оливковая роща состоит из 30 деревьев, которые посольству предоставила маслобойная компания 2G Olearia из столичной области Лацио. Поддержку проекту, благодаря которому на обширном природном пространстве близ Ватикана появились крепкие 50-летние деревья, оказал бывший посол Италии в России Джорджо Стараче. Оливковые деревья сопровождает камень с памятной мраморной табличкой, посвященной идеалам дружбы и сотрудничества между Россией и Италии, отметил посол.
"Оливковое дерево в современном мире является международным общепризнанным символом борьбы за мир и непринятие идей милитаризма, которые, к сожалению, в последнее время достаточно громко дают о себе знать в Европе", - подчеркнул Парамонов, отметив всеобщее и повсеместное нежелание возвратиться в Европу эпохи конца 30-х - начала 40-х годов.
Директор компании Фабио Саккоччо заявил, что для его предприятия участие в проекте стало "жестом уважения к культуре диалога и взаимопонимания между народами". По его словам, оливковое дерево в средиземноморской традиции всегда символизировало мир, преемственность поколений и способность к созиданию даже в сложные исторические периоды.
"Мы хотели подарить не просто деревья, а часть нашей земли, нашей традиции и нашего представления о мире и сотрудничестве", - добавил директор 2G Olearia.
Утром 9 мая на кладбище города Палестрина под Римом прошло традиционное торжественное возложение венков к месту захоронения советских граждан-участников итальянского движения Сопротивления. В мероприятии приняли участие делегация посольства РФ, учащиеся школы при дипмиссии и представители городских властей.
Памятные мероприятия с возложением венков к монументам партизанам и акции "Бессмертного полка" также прошли во всей Италии. Памятное шествие состоялось в Милане.
В Риме аналогичное мероприятие состоится в воскресенье.
