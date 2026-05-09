Краткий пересказ от РИА ИИ В Риме на территории виллы Абамелек, резиденции посла России в Италии, открыли оливковую рощу.

Она состоит из 30 деревьев и посвящена дружбе двух стран.

РИМ, 9 мая - РИА Новости. Церемония открытия оливковой рощи, посвященной традициям дружбы, мира и сотрудничества между Россией и Италией, прошла на территории резиденции посла РФ в Италии вилле Абамелек, передает корреспондент РИА Новости.

Как заявил на мероприятии посол в Риме Алексей Парамонов , дипмиссия сделала доброй традицией отмечать годовщины победы над нацизмом в Европе позитивными, добрыми жестами, которые оставляют свой след в ландшафте виллы. В прошлом году в этом же парке была открыта аллея памяти, ведущая к будущему монументу борцам с нацизмом в 20-21 веках.

« "Мы даем старт, как сейчас говорят, win-win проекту. Российская сторона предоставила идею и землю, а итальянская сторона - 50-летние саженцы оливы. Уверен, через пару лет дело пойдет и мы сможем обогатить наш дипломатический и кулинарный рацион оливками и маслами made in Villa Abamelek", - заявил Парамонов.

России По его словам, оливковая роща состоит из 30 деревьев, которые посольству предоставила маслобойная компания 2G Olearia из столичной области Лацио . Поддержку проекту, благодаря которому на обширном природном пространстве близ Ватикана появились крепкие 50-летние деревья, оказал бывший посол Италии Джорджо Стараче . Оливковые деревья сопровождает камень с памятной мраморной табличкой, посвященной идеалам дружбы и сотрудничества между Россией и Италии, отметил посол.

"Оливковое дерево в современном мире является международным общепризнанным символом борьбы за мир и непринятие идей милитаризма, которые, к сожалению, в последнее время достаточно громко дают о себе знать в Европе", - подчеркнул Парамонов, отметив всеобщее и повсеместное нежелание возвратиться в Европу эпохи конца 30-х - начала 40-х годов.

Директор компании Фабио Саккоччо заявил, что для его предприятия участие в проекте стало "жестом уважения к культуре диалога и взаимопонимания между народами". По его словам, оливковое дерево в средиземноморской традиции всегда символизировало мир, преемственность поколений и способность к созиданию даже в сложные исторические периоды.

« "Мы хотели подарить не просто деревья, а часть нашей земли, нашей традиции и нашего представления о мире и сотрудничестве", - добавил директор 2G Olearia.

Утром 9 мая на кладбище города Палестрина под Римом прошло традиционное торжественное возложение венков к месту захоронения советских граждан-участников итальянского движения Сопротивления. В мероприятии приняли участие делегация посольства РФ, учащиеся школы при дипмиссии и представители городских властей.

Памятные мероприятия с возложением венков к монументам партизанам и акции "Бессмертного полка" также прошли во всей Италии. Памятное шествие состоялось в Милане

Генуе по случаю Дня Победы прошла традиционная памятная церемония на кладбище "Стальено" у монумента герою СССР и Италии Федору Полетаеву и шествие "Бессмертного полка".