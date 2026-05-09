Лихачев анонсировал режим тишины для ремонта связанной с ЗАЭС ЛЭП

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Росатом" планирует на третью декаду мая "режим тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, в субботу на ЗАЭС и в Энергодаре "тихо", но прошедшая неделя была очень тяжелой. ВСУ наносили удары, в результате которых есть раненые и погибший. Удары наносились по инфраструктуре АЭС, а также по социальной и энергетической инфраструктуре Энергодара.
16 октября 2025, 12:26