Лихачев анонсировал режим тишины для ремонта связанной с ЗАЭС ЛЭП
15:00 09.05.2026
Лихачев анонсировал режим тишины для ремонта связанной с ЗАЭС ЛЭП

  • Лихачев анонсировал "режим тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС.
  • Режим тишины, согласно планам, придется на третью декаду мая.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Росатом" планирует на третью декаду мая "режим тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы работаем сейчас над режимом тишины. Очень надеюсь, что с учетом половодья и полноводности Днепра, нам нужен определенный уровень воды для решения проблем электроснабжения, режим тишины будем планировать на третью декаду мая", - заявил Лихачев журналистам в Кремле.
По его словам, в субботу на ЗАЭС и в Энергодаре "тихо", но прошедшая неделя была очень тяжелой. ВСУ наносили удары, в результате которых есть раненые и погибший. Удары наносились по инфраструктуре АЭС, а также по социальной и энергетической инфраструктуре Энергодара.
ЭнергодарДнепр (река)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
