Лихачев оценил объем поставок топлива для АЭС в Словакию
14:44 09.05.2026
Лихачев оценил объем поставок топлива для АЭС в Словакию

Лихачев: объем поставок топлива для АЭС в Словакию в 2026 г составляет €160 млн

© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" плодотворно работает со Словакией по поставкам топлива для АЭС.
  • Объем поставок на 2026 год составляет 160 миллионов евро.
  • Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Росатом" плодотворно работает со Словакией по поставкам топлива для АЭС, на 2026 год объем поставок составляет 160 миллионов евро, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Мы много десятилетий плодотворно работаем. У нас не только сегодня поставки идут, объем этого года 160 миллионов евро, у нас до середины примерно 2030-х годов существуют договоренности о системных поставках улучшенного уже по высшим показателям эффективности топлива", - сказал Лихачев журналистам в Кремле.
