"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев

14:37 09.05.2026 (обновлено: 15:32 09.05.2026)
Лихачев: "Росатом" не будет работать с Siemens, это непотребные поставщики

© РИА Новости / Алексей Никольский
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не будет работать с немецким Siemens.
  • Лихачев отметил, что Siemens вели себя непотребно как поставщики.
  • «Росатом» нашел замену Siemens у себя в стране и в дружественных странах.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил в субботу, что российская атомная госкорпорация не будет работать с немецким Siemens, они "непотребно" вели себя как поставщики.
Немцы, отказавшись от своей атомной энергетики, "в обозримом будущем потеряли любую свою роль на глобальном рынке", сказал Лихачев журналистам в Кремле.
"Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений и по системам управления, АСУ ТП, по электротехнике, по системе выдачи мощности теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens", - подчеркнул Лихачев.
В феврале "Росатом" заявил о расторжении контракта с Siemens по проекту строительства венгерской АЭС "Пакш-2" из-за невыполнения немецкой компанией контрактных обязательств. Ранее Siemens нарушил контрактные обязательства по поставкам оборудования для проекта АЭС "Аккую" в Турции, в результате это оборудование было закуплено у дружественных стран.
ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевSiemensГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
