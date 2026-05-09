Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие КНДР прошли по Красной площади на параде в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 09.05.2026 (обновлено: 12:02 09.05.2026)
Военнослужащие КНДР прошли по Красной площади на параде в честь Дня Победы

Солдаты КНДР прошли по брусчатке Красной площади в честь Дня Победы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по Красной площади в честь Дня Победы.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по брусчатке Красной площади в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил диктор, северокорейские бойцы плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков. При этом они проявили массовый героизм, самоотверженность и отвагу.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСеверокорейские военнослужащие
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Северокорейские военнослужащие
В апреле 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Онлайн-репортаж о праздновании Дня Победы читайте на сайте ria.ru
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Комплекс С-500 показали в ходе парада в Москве
Вчера, 10:42
 
РоссияКурская областьКНДРВалерий ГерасимовВладимир ПутинКорейская народная армияВооруженные силы УкраиныДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала