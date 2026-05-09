Военнослужащие КНДР прошли по Красной площади на параде в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по Красной площади в честь Дня Победы.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парадный расчет военнослужащих КНДР прошел по брусчатке Красной площади в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил диктор, северокорейские бойцы плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков. При этом они проявили массовый героизм, самоотверженность и отвагу.
Северокорейские военнослужащие
В апреле 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Комплекс С-500 показали в ходе парада в Москве
Вчера, 10:42