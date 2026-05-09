В параде Победы на Красной площади участвуют четыре расчета.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Четыре парадных расчета, в том числе из КНДР, участвуют в параде Победы на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поприветствовал парадные расчеты Общевойсковой академии ВС РФ, участников СВО, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.