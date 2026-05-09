"Разрушить все". США поставили под угрозу критически важный альянс

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Противоречия между Вашингтоном и партнерами по НАТО нарастают. Но если претензии нынешней американской администрации к Североатлантическому альянсу не стали неожиданностью, то проблемы с союзниками на другом конце земного шара многие в Белом доме воспринимают с опаской. О том, почему США рискуют потерять Quad, — в материале РИА Новости.

"Рассадник угроз"

Раскол в НАТО ширится. Европейцы закрывали воздушное пространство для американских военных самолетов во время конфликта в Иране Дональд Трамп грозится сократить военный контингент в Германии , Вашингтон, как пишут СМИ, отказался от идеи размещения ракет Tomahawk в ФРГ. На этом фоне европейские страны рассматривают варианты создания нового военного блока — уже без участия США

Между тем такой сценарий сложно назвать неожиданным. Первые сигналы о том, что Соединенные Штаты недовольны союзниками, поступили на прошлогодней конференции по безопасности в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс отчитал партнеров и назвал главной угрозой для Европы не Россию и США, а действия местных политиков.

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

С выходом американской Стратегии национальной безопасности в ноябре 2025 года стало понятно, что это выступление — не разовая акция, а часть более масштабных планов. В документе, который определяет направления внешней политики на весь президентский курс, говорилось о радикальной смене приоритетов для Вашингтона.

В частности, администрация обозначила наднациональные европейские институты — в первую очередь ЕС — как инструменты подавления политической свободы и суверенитета. Именно из-за их политики государства на континенте теряют национальное самосознание, убеждены в Белом доме.

А в опубликованной Вашингтоном на этой неделе Стратегии по борьбе с терроризмом Европа и вовсе названа "одновременно мишенью и рассадником террористических угроз".

Новый друг

Параллельно в ноябрьском документе отмечались новые приоритеты американских властей. Ключевым назван Индо-Тихоокеанский регион.

"Наши союзники обязаны активизироваться и больше тратиться на коллективную оборону", — указывали авторы.

Индия и Одним из важнейших инструментов Вашингтона в регионе стал альянс Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности), куда, помимо США, также входят Япония Австралия . Именно на него американцы рассчитывали опереться в противостоянии с Китаем в регионе.

Формально это не военный союз: у участников нет строгих обязательств по совместной обороне. Однако страны сотрудничают в сфере безопасности и даже проводят совместные учения.

И вот теперь, как отмечает американский журнал Foreign Policy, даже это, казалось бы, приоритетное для Вашингтона направление под угрозой.

Букет противоречий

В прошлом году саммит Четырехстороннего диалога должна была принимать Индия, однако США туда делегацию не отправили.

"Решение Трампа не присутствовать на саммите Индии в 2025-м, по всей видимости, было продиктовано политическими и личными причинами", — пишет Foreign Policy.

Как указывает издание, встреча была запланирована на ноябрь. В это время Вашингтон и Нью-Дели конфликтовали из-за соглашения о свободной торговле, и Трамп выдвинул его подписание в качестве условия своего визита. Еще одна причина — новые американские пошлины в отношении Индии, которые впоследствии отменили. Наконец, личные претензии заключались в том, что Моди не признавал роль Трампа в урегулировании четырехдневного обострения конфликта между Индией и Пакистаном . В отличие от коллеги, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф не только подтвердил исключительную важность помощи Вашингтона в остановке эскалации, но и выдвинул американского президента на Нобелевскую премию мира.

© AP Photo Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото

Однако противоречиями между Вашингтоном и Нью-Дели трудности для Quad не исчерпываются. Есть сложности и в отношениях с Токио. Здесь тоже сыграли роль пошлины, в случае с Японией — 24-процентные. Позже их удалось понизить до 15 процентов, а затем Верховный суд США и вовсе признал их неконституционными, при этом сама тема стала серьезной внутренней проблемой для американского президента.

Еще одна претензия Вашингтона к Токио совпадает с недовольством Соединенных Штатов по отношению к европейцам. По мнению Белого дома, Япония недостаточно тратит на собственную безопасность, поэтому расходы на оборону нужно поднять до трех процентов ВВП. С учетом того, что тогда это было 1,4 процента, рост получился бы двукратный.

В Токио такой поступок не оценили.

"Япония будет сама определять свои оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран", — заявил тогдашний премьер Сигэру Исиба

В Белом доме не прислушались — уже летом планку подняли до 3,5 процента. И в декабре прошлого года Токио действительно принял рекордный военный бюджет со времен поражения во Второй мировой — правда, это пока только 1,9 процента ВВП.

Схожие претензии Вашингтон выдвигает и Канберре. Министр обороны Австралии в апреле заявил, что к 2033-му расходы на военные нужды достигнут трех процентов ВВП, но это все еще на полпроцента ниже требований Вашингтона.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Японские военные во время учений. Архивное фото

К тому же австралийские власти выступили против действий американцев на Ближнем Востоке . И конечно, теплоты не добавляют тарифы, которых Австралии тоже не удалось избежать.

Как можно заметить, у Вашингтона схожие причины для противоречий со всеми тремя партнерами по Quad. США, с одной стороны, недовольны отрицательным сальдо внешнеторгового баланса, с другой — отчитывают контрагентов за то, что те не хотят готовиться к противостоянию с Китаем, которое, по сути, уже идет.

Однако это не мешает самому Трампу планировать поездку в Пекин в этом месяце.

"Для Австралии, Индии и Японии ключевая ценность этой группы всегда основывалась на общем понимании того, что Вашингтон будет служить стратегическим якорем, уравновешивающим Пекин. Визит Трампа в Пекин, особенно если он создаст хотя бы видимость американо-китайского компромисса по вопросам торговли, Тайваня или региональной безопасности, вызовет опасения по поводу создания американо-китайского кондоминиума, который отодвинет на второй план интересы союзников", — отмечает Foreign Policy.

При этом, как указывает издание, подобная политика Вашингтона может вынудить участников искать альтернативные, пусть и более скромные форматы сотрудничества в сфере безопасности.