Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подразделения ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Губернатор добавил, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.