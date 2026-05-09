Путин приветствовал восстановление взаимодействия России и Словакии

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал постепенное восстановление двустороннего взаимодействия России и Словакии.
"Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, фактически замороженного стараниями прежних словацких властей", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.