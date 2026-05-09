Путин объяснил идею Трампа о перемирии в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
23:44 09.05.2026
Путин объяснил идею Трампа о перемирии в зоне СВО

Путин: идея Трампа о перемирии возникла после дискуссий о безопасности посольств

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что инициатива Дональда Трампа о перемирии в зоне СВО и обмене пленными возникла в результате дискуссий о безопасности посольств в Киеве.
  • Путин отметил, что российская сторона предупредила администрацию США о возможных последствиях из-за расположения центров управления и принятия решений в Киеве вблизи дипломатических учреждений.
  • Глава государства добавил, что в результате этих дискуссий появилась инициатива Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Инициатива лидера США Дональда Трампа о перемирии в зоне специальной военной операции и обмене пленными возникла в результате дискуссий о безопасности посольств в Киеве, заявил президент России Владимир Путин.
"Все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков", - сказал российский лидер журналистам, комментируя инициативу Трампа.
Путин отметил, что в ходе диалога с администрацией США российская сторона предупредила об этом, указала на возможные последствия и попросила сделать все для безопасности посольства США в Киеве.
"В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня", - добавил глава государства.
