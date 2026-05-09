Путин объяснил идею Трампа о перемирии в зоне СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Инициатива лидера США Дональда Трампа о перемирии в зоне специальной военной операции и обмене пленными возникла в результате дискуссий о безопасности посольств в Киеве, заявил президент России Владимир Путин.

"В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня", - добавил глава государства.