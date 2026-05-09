Путин рассказал, что Фицо сообщил ему после встречи с Зеленским

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал о встрече с Владимиром Зеленским, но от него не было особого послания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Зеленского.