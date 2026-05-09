Путин рассказал об урегулировании ближневосточного конфликта

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Договоренности должны быть в интересах всех стран ближневосточного региона, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы понимаем, что договорённости должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого (ближневосточного - ред.) региона", - сказал Путин журналистам.
Глава государства отметил, что существуют разные варианты.
"Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали, мы их представляем себе, какие они могли бы быть, и в целом они могут быть достигнуты", - добавил президент.