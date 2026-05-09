Путин прокомментировал отсутствие лидеров некоторых стран на Параде Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ничего особенного в том, что лидеров некоторых стран не было на параде в Москве 9 мая.
Он отметил, что в этом году не высылали официальных приглашений на парад.
"То, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим", - сказал Путин журналистам.