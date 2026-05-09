Киев придумал свое предложение по перемирию на 9 мая, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Реакции от Киева на предложенное Россией перемирие на День Победы сначала не последовало, затем Украина придумала другое предложение, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Но как мы только объявили об этом (о перемирии на День Победы – ред.), никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать", - сказал Путин

"Но как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным. И поэтому придумали другое предложение. С шестого числа", - добавил президент РФ

По словам Путина, Киев начал "какие-то игры" по поводу перемирия, в которые Москва не играет. Но затем возникло предложение президента США Дональда Трампа провести обмен военнопленными между РФ и Украиной , который Москва сама предлагала 5 мая, и Москва приветствовала эту инициативу.

"И сделали, продлили еще на два дня это перемирие в надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", - сказал Путин.