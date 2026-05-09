Россия 5 мая направила Киеву список 500 украинских пленных, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия 5 мая направила Украине список 500 украинских военнослужащих, находящихся в России, заявил российский президент.
- По словам Путина, украинская сторона сначала говорила о возможном обмене не всех пленных, а потом заявила, что не готова к обмену.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пятого мая Россия передала Украине предложение об обмене и направила Киеву список 500 украинских военнослужащих, находящихся в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что первоначально в Киеве говорили, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, обменять не все 500 пленных, а, возможно, только 200.
"А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят", - подчеркнул Путин.
