Путин назвал урегулирование на Украине делом Москвы и Киева

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна посредническим усилиям США, но урегулирование - это в первую очередь дело Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если кто-то хочет нам помочь и делает это - а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп - ред.) искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач - то мы за это только им благодарны", - сказал российский лидер журналистам, комментируя посреднические усилия США в урегулировании украинского кризиса.
"Но это прежде всего дело России и Украины", - отметил президент РФ.