Специальная военная операция на Украине
 
22:58 09.05.2026
Путин назвал урегулирование на Украине делом Москвы и Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия благодарна посредническим усилиям США в урегулировании украинского кризиса.
  • Путин подчеркнул, что администрация США и президент искренне стремятся к урегулированию конфликта.
  • По мнению Путина, урегулирование на Украине — это в первую очередь дело Москвы и Киева.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия благодарна посредническим усилиям США, но урегулирование - это в первую очередь дело Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если кто-то хочет нам помочь и делает это - а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп - ред.) искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач - то мы за это только им благодарны", - сказал российский лидер журналистам, комментируя посреднические усилия США в урегулировании украинского кризиса.
При этом Путин подчеркнул, что несмотря на посреднические усилия других стран, в частности США, урегулирование - это в первую очередь дело Москвы и Киева.
"Но это прежде всего дело России и Украины", - отметил президент РФ.
