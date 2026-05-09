Путин назвал инициативу Трампа о перемирии оправданной

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал оправданной инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне СВО 9-11 мая, отметив, что Россия сразу согласилась с этой идеей.

"В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов Америки, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня", - сказал Путин.

"Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом, и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер", - добавил он.