Путин объяснил отсутствие техники на параде в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Решение об отсутствии техники на параде в Москве было принято не только в связи с соображениями безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники", - сказал глава государства журналистам.

Он пояснил, что такое решение было вызвано не только вопросами безопасности, но и, в первую очередь, необходимостью сконцентрироваться на разгроме ВСУ.