Путин объяснил отсутствие техники на параде в Москве
22:52 09.05.2026 (обновлено: 03:33 10.05.2026)
Путин объяснил отсутствие техники на параде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что решение об отсутствии техники на параде в Москве было принято не только в связи с соображениями безопасности.
  • Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции, сказал глава государства.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Решение об отсутствии техники на параде в Москве было принято не только в связи с соображениями безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники", - сказал глава государства журналистам.
Он пояснил, что такое решение было вызвано не только вопросами безопасности, но и, в первую очередь, необходимостью сконцентрироваться на разгроме ВСУ.
В субботу в Москве состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
В авиационной части приняли участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30 и МиГ-29. Парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета флага России.
Путин: решения об отсутствии техники на параде приняли до заявлений Киева
