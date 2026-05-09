Путин оценил влияние взаимодействия России и Китая на стабилизацию в мире

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая - важнейший фактор стабилизации международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что сейчас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу разоружения и контроль за ядерным оружием, а взаимодействие РФ и Китая является фактором сдерживания и стабильности.