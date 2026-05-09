Путин оценил влияние взаимодействия России и Китая на стабилизацию в мире - РИА Новости, 09.05.2026
22:41 09.05.2026
Путин оценил влияние взаимодействия России и Китая на стабилизацию в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором стабилизации международных отношений.
  • Он подчеркнул, что взаимодействие РФ и Китая является фактором сдерживания и стабильности, несмотря на то что почти не осталось договоров, регулирующих сферу разоружения и контроль за ядерным оружием.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая - важнейший фактор стабилизации международных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений", - сказал глава государства журналистам.
Путин подчеркнул, что сейчас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу разоружения и контроль за ядерным оружием, а взаимодействие РФ и Китая является фактором сдерживания и стабильности.
