Путин рассказал, о чем говорил с зарубежными гостями

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на встречах с зарубежными гостями в пятницу и субботу в центре обсуждения был День Победы, а также общий результат в борьбе с нацизмом.

"В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.