Путин рассказал, о чем говорил с зарубежными гостями

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на встречах с зарубежными гостями в пятницу и субботу в центре обсуждения был День Победы, а также общий результат в борьбе с нацизмом.
Путин в пятницу и субботу провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, прибывшими на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"В центре обсуждения был именно День Победы. Наш общий результат в борьбе с нацизмом. И разговор о том, как сделать так, чтобы память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны, она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил, что на встречах речь также шла о двусторонних отношениях.
"В каждом конкретном случае было о чем поговорить и все носило очень предметный и прагматичный характер", - добавил Путин.