Путин объяснил, почему воздержался от жестов в адрес Финляндии - РИА Новости, 09.05.2026
22:30 09.05.2026 (обновлено: 22:35 09.05.2026)
Путин объяснил, почему воздержался от жестов в адрес Финляндии

Путин объяснил отказ от жестов по поводу планов Финляндии своим воспитанием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин напомнил, что воздерживается от определенных жестов в адрес Финляндии из-за антироссийских решений в политике.
  • Он отметил, что его происхождение из Санкт-Петербурга, культурной столицы России, влияет на его решение воздержаться от таких жестов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции решил воздержаться от определенных жестов в адрес Финляндии из-за антироссийских решений в политике, потому что он родом из Санкт-Петербурга - культурной столицы России.
Путин в ходе общения с журналистами прокомментировал решение Хельсинки присоединиться к НАТО и начать "строить границу по реке Сестре".
"Я бы и жест определенный сделал. И кое-что сказал. Но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь", - отреагировал президент, отвечая на вопрос РИА Новости.
