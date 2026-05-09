Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал желание пересмотра итогов Второй мировой попыткой реваншизма - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 09.05.2026
Путин назвал желание пересмотра итогов Второй мировой попыткой реваншизма

Путин назвал желание пересмотра итогов Второй Мировой реваншизмом западных элит

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Владимира Путина
Пресс-конференция президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция президента Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что желание пересмотра итогов Второй мировой войны в Европе существует.
  • Путин назвал такие попытки проявлением реваншизма со стороны западных элит.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал желание пересмотра итогов Второй Мировой войны в Европе попыткой реваншизма со стороны западных элит.
"Что касается того, почему это вообще происходит: я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал", - сказал российский лидер журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, с чем связаны попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны со стороны европейцев.
Владимир Путин выступает на приеме в Кремле перед главами иностранных делегаций в День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин призвал жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой
Вчера, 12:02
 
РоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала