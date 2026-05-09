Путин назвал желание пересмотра итогов Второй мировой попыткой реваншизма

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал желание пересмотра итогов Второй Мировой войны в Европе попыткой реваншизма со стороны западных элит.
"Что касается того, почему это вообще происходит: я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал", - сказал российский лидер журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, с чем связаны попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны со стороны европейцев.