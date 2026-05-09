Путин надеется, что напряжения в отношениях США и Китая не будет

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия надеется, что напряжения в отношениях между США и Китаем не возникнет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Исходим из того, что никаких нелегитимных санкций не будет, никакого напряжения в экономической сфере между двумя государствами не возникнет, мы от этого только получаем выгоду от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем", - сказал Путин журналистам.
28 октября 2025, 08:00