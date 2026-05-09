Путин рассказал о контактах с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает контакты с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана.
"У нас с Ираном добрые отношения, и со странами Персидского залива дружеские отношения, без всякого преувеличения. И мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, как может развиваться ситуация на Ближнем Востоке.