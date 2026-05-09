22:18 09.05.2026
Попытки переписывать историю доведут Европу до нищеты, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом могут довести Европу до нищеты.
  • Так президент ответил на вопрос о давлении европейских политиков на лидеров, которые хотели посетить Москву на 9 Мая.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом – это глупость, которая может довести до нищеты.
"Глупость эта может довести до нищеты в конце концов", - ответил президент на вопрос о давлении европейских политиков на лидеров, которые хотели посетить Москву на 9 Мая, а также об их попытках переписывать историю и вымарывать роль СССР в победе над нацизмом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 мая прилетел в Москву в преддверии Дня Победы. При этом его планам пытались помешать несколько стран. Так, сам премьер-министр еще в апреле сообщал, что пролет его самолета в Москву уже запретили Литва и Латвия. Позже об отказе предоставить воздушное пространство заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Сложности были и с Польшей.
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо в Москву на 9 Мая
