Путин назвал предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана хорошим - РИА Новости, 09.05.2026
22:15 09.05.2026
Путин назвал предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана хорошим

Президент Путин заявил, что Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

  • Владимир Путин назвал предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию хорошим.
  • Наши предложения лежат на столе, добавил он.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается на столе, это хорошее предложение, заявил президент России Владимир Путин.
Россия сохраняет готовность принять обогащенный уран из Ирана, заявил в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«
"Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции.
