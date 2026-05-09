Путин назвал предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана хорошим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию хорошим.
- Наши предложения лежат на столе, добавил он.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается на столе, это хорошее предложение, заявил президент России Владимир Путин.
Россия сохраняет готовность принять обогащенный уран из Ирана, заявил в апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«
"Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции.