Путин рассказал, что спровоцировало конфликт на Украине - РИА Новости, 09.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
22:00 09.05.2026
Путин рассказал, что спровоцировало конфликт на Украине

Путин: конфликт на Украине спровоцировали западные элиты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали западные элиты.
  • Изначальной точкой отсчета конфликта стало желание Украины вступить в Евросоюз.
  • Путин добавил, что Запад обманывал международное сообщество, начиная с расширения НАТО на восток в 1990-х годах.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине спровоцировали западные элиты, которым было плевать на интересы России, а изначальной точкой отсчета стало желание страны вступить в Евросоюз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (западные элиты - ред.) спровоцировали этот конфликт. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради Бога, пусть присоединялись бы, но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России", - сказал Путин журналистам.
Он добавил, что Запад, стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, всех обманывал.
"Публично же сейчас об этом говорят. И начали нас обманывать еще, что касается расширения НАТО на восток еще в начале девяностых годов. Ни шагу на запад, нам говорили тогда, не сделает НАТО. Ну и что? Где? И вот все это вкупе, в совокупности спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Так что они с нами воюют", - уточнил президент.
