Путин прокомментировал присоединение Финляндии к НАТО
22:00 09.05.2026 (обновлено: 23:33 09.05.2026)
Путин прокомментировал присоединение Финляндии к НАТО

Путин: Финляндия решила присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки смогут "что-то оттяпать", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало", - сказал Путин журналистам.
"Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре", - добавил президент.
"Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь", - сказал Путин.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
Как отмечали в российском МИД, Хельсинки, вступив в НАТО, получил только проблемы, лишившись суверенитета в реализации внешнеполитических приоритетов и авторитета на мировой арене, а не обрел безопасность.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" президент Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
