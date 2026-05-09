Конфликт Ирана и США ставит Россию в сложное положение, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
21:51 09.05.2026
© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конфликт Ирана и США ставит Россию в сложное положение, так как Москва имеет хорошие отношения и с Тегераном, и со странами Персидского залива, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт. И нас это ставит в очень тяжелое положение, потому что у нас с Ираном добрый отношения и со странами Персидского залива дружеские отношения без всякого преувеличения", - сказал президент журналистам.
