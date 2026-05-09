Путин назвал Лаос важным для России партнером

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие перспективы в развитии взаимоотношений с Лаосом.
"Лаос, конечно, тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспектива хорошая, и страна удачно расположена", - заявил журналистам Путин.
22 октября 2025, 12:59