Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что на Западе есть умные люди.
- Он надеется, что эти политические силы будут возвращаться к власти или брать ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Умные люди на Западе, безусловно, есть, надеюсь, эти силы будут возвращаться к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Умные люди, безусловно, там (на Западе - ред.) есть те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти, либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран", - сказал Путин журналистам.
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря 2025, 18:46