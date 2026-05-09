Путин заявил, что встреча с Зеленским должна стать точкой в урегулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу… Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - сказал Путин на встрече с журналистами.
Ранее Путин отметил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.
