Путин заявил, что встреча с Зеленским должна стать точкой в урегулировании
21:40 09.05.2026 (обновлено: 21:57 09.05.2026)
Путин: встреча с Зеленским должна быть точкой урегулирования, а не переговорами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой в урегулировании, а не переговорами.
  • Украинская сторона готова провести личную встречу, добавил российский президент.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу… Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - сказал Путин на встрече с журналистами.
Ранее Путин отметил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.
