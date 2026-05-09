Путин рассказал, с чего началась ситуация вокруг Украины
21:39 09.05.2026
Путин рассказал, с чего началась ситуация вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз.
  • По его словам, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", - сказал глава государства журналистам.
Путин подчеркнул, что впоследствии это привело к госперевороту.
"Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело", - сказал Путин.
