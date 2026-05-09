Путин рассказал, с чего началась ситуация вокруг Украины

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это все привело", - сказал Путин.