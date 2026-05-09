Путин высказался о возможности "мягкого развода" с Арменией

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода", заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-подхода.
"На мой взгляд, было бы правильным по отношению к гражданам Армении, к нам как к главному экономическому партнеру определиться как можно раньше… В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода", - сказал Путин.