Путин отметил особые отношения России с армянским народом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об особых отношениях России с армянским народом на протяжении столетий.
"У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий", - сказал Путин в ходе пресс-подхода.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода". По словам Путина, Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу.