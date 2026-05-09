21:24 09.05.2026
Путин назвал ясным заявление об ответе на попытки сорвать День Победы

Путин назвал предельно ясным заявление об ответе на попытки сорвать День Победы

  • Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны о возможном ответе России на попытки Киева сорвать празднования Дня Победы.
  • По его словам, в случае попытки срыва праздничных мероприятий Россия вынуждена будет нанести массированные ракетные удары по центру Киева.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предельно ясным заявление Минобороны РФ о возможном ответе России на попытки Киева сорвать празднования Дня Победы.
"В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?" - сказал глава государства журналистам на пресс-конференции по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин добавил, что все заявления предполагали собой ответные действия по отношению к киевскому режиму.
